Palermo-Ascoli 2-2. La fotogallery

Continua il periodo negativo del Palermo. Allo stadio Renzo Barbera i rosanero non vanno oltre il 2 a 2 contro l’Ascoli: Brunori sblocca subito il match, ma Caligara pareggia i conti. Subito dopo Soleri riporta i siciliani in vantaggio ma, nei minuti finali, i bianconeri realizzano la rete del 2 a 2 con la doppietta del suo numero 10. Secondo tempo molto deludente per gli uomini di Mignani, che non chiudono la partita e subiscono il secondo gol dopo aver concesso metri e spazio agli avversari.

