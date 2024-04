Novità in vista per quanto riguarda la normativa sull’organigramma delle società sportive. Come riporta Ansa.it l’Aula della Camera ha approvato quasi all’unanimità, con 214 voti a favore, 8 astenuti e nessun contrario, la proposta di legge che prevede di promuovere, sostenere e favorire la partecipazione dei tifosi al capitale sociale delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. Ora passa all’esame del Senato.

Continue Reading