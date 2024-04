Coppa Italia: la Lazio vince 2 a 1 ma non basta, la Juventus va in finale grazie al 2 a 0 dell’andata

La Juventus è la prima finalista della Coppa Italia 2023-24. All’Olimpico di Roma i bianconeri hanno perso 2 a 1 contro la Lazio ma, grazie al 2 a 0 dell’andata, eliminano i biancocelesti in semifinale. Ottima prova di personalità da parte degli uomini di Igor Tudor, che vanno subito in vantaggio col colpo di testa di Castellanos sul calcio d’angolo battuto da Luis Alberto, sorprendendo Alex Sandro alle spalle. Successivamente Marras risponde attentamente alla conclusione ravvicinata di Vlahovic mentre, alla fine della prima frazione di gioco, l’attaccante argentino della Lazio si fa ipnotizzare da Perin su un’azione a tu per tu.

Nella ripresa Castellanos sfrutta un altro assist di Luis Alberto e stavolta ha la meglio contro il portiere bianconero, realizzando il gol del 2 a 0 che avrebbe permesso ai biancocelesti di andare ai supplementari. Subito dopo Marusic anticipa Vlahovic sulla linea di porta, ma la Juventus non si arrende: ci riprova il serbo, ma la svolta arriva dalla panchina con l’ingresso di Milik all’81’ che, dopo due minuti, realizza il gol del 2-1 a porta vuota permettendo ai piemontesi di giocarsi la finale del torneo. Sarà una tra Atalanta e Fiorentina ad affrontare la Juventus.