Inter, tifosi disperati ma il sacrificio è necessario: vola in Inghilterra per 90 milioni

L’inter si priva di uno dei giocatori chiave della rosa. Ad un’offerta così non si può dire di no: le cifre

L’Inter sta vivendo un periodo di forma incredibile tra campionato e coppe. I nerazzurri stanno dominando la serie A, e dopo la vittoria arrivata recupero di mercoledì contro l’Atalanta per 4-0, hanno messo anche una serie ipoteca sulla vittoria del 20º scudetto. Troppo lontana ormai la Juventus e totalmente fuori dai giochi il Milan, l’Inter si concentrerà adesso totalmente sulla Champions League e il ritorno di Madrid.

Tanti i protagonisti di questa stagione importante che hanno attirato grandi attenzioni ed estimatori all’estero. Ed è come sempre la Premier League a insidiare i migliori giocatori del nostro campionato. L’Inter adesso dovrà rispondere agli attacchi per non perdere uno dei suoi leader, ma la sensazione è che nessuno nella rosa sia incedibile.

Secondo quanto riportato dalla stampa estera infatti, la società potrebbe anche cedere davanti a un’offerta seria la prossima estate, per effettuare una enorme plusvalenza, sanare i conti e investire sul mercato.

Inter, Premier e Liga sul centrocampista: 80 milioni sul piatto

Non basteranno probabilmente i bonus relativi ai successi in Europa (ottavi di finale raggiunti e mondiale per club) grazie alla vittoria anche della Supercoppa e di quelli che arriveranno per lo Scudetto – ormai imminente -. L’Inter potrebbe essere, per finanziare il prossimo mercato, anche costretta a vendere uno dei suoi pezzi pregiati e davanti a certe offerte per i club italiani sta diventando impossibile rifiutare.

In queste ore come riportato dal sito Fichajes alcune big europee avrebbero messo nel mirino Niccolò Barella. Il faro del centrocampo dell’Inter che interessa moltissimo a due club della premier league in particolare Liverpool e Arsenal ma che fa gola anche in Spagna. Ancelotti è un grande estimatore del giocatore dai tempi di Napoli, e i blancos potrebbero avanzare un’offerta da 75-80 milioni complessivi. L’Inter adesso punta al rinnovo del giocatore, che ha il contratto in scadenza del 2026, per provare ad alzare la posta con le eventuali pretendenti.

Il Real Madrid punta Barella: la strategia dei blancos

Secondo quanto riportato da Fichajes.com nelle scorse ore, il Real Madrid starebbe pensando a Barella per il centrocampo del futuro. L’Inter, che lo ha preso dal Cagliari nel 2019 per 37 milioni di euro, è vicina al rinnovo – fino al 2028 – ma si potrebbe sedere al tavolo delle trattative per una cifra importante.

Il Real potrebbe arrivare a 75-80 milioni bonus compresi, mentre dalla Premier League, club ancora più ricchi come Liverpool e Arsenal sarebbero disposti anche ad alzare l’offerta in caso di asta.