Vlahovic, all’ultimo secondo è saltato tutto: ‘Sembrava già fatta’ | Ecco che cosa è successo

Sembrava tutto fatto per Dusan Vlahovic, ma la trattativa è saltata in extremis. La decisione del calciatore e della dirigenza.

Un momento di forma speciale, condito da grandi novità sul suo futuro. Dusan Vlahovic, che sta provando a trascinare la Juventus fuori dalle difficoltà, è tornato a macinare gol e prestazioni incoraggianti, prendendo per mano la Vecchia Signora e mettendo a tacere chi aveva avuto dubbi sulle sue doti.

Il serbo, messo in discussione la scorsa estate, ha attirato l’attenzione di tante pretendenti – visto che si era ipotizzata una sua partenza da Torino -. Un destino che pareva segnato quello del numero 9, adesso totalmente ribaltatato. E le ultime indiscrezioni sul suo futuro parlano di un capovolgimento di fronte.

La Gazzetta dello Sport nelle scorse ore ha parlato del futuro dell’attaccante, che avrebbe deciso il da farsi sulla prossima stagione. Nell’ultimo periodo le ottime prestazioni del giovane hanno fatto propendere il club verso un’importante decisione, che allontana di fatto le pretendenti. Tra i tanti top club che avevano intenzione di strapparlo alla Juventus – soprattutto dalla Premier League -, uno su tutti pensava di avere in pugno l’attaccante ex Fiorentina.

Vlahovic, niente Premier League: accordo a un passo

Scenario totalmente ribaltato nelle ultime ultime in casa Juve. Dusan Vlahović si allontana dalla Premier League e dalle voi di mercato, con tanti club che lo avevano cercato negli scorsi mesi, e si avvicina a Torino. Era stato l’Arsenal lo scorso gennaio la squadra più interessata all’attaccante, insieme al Chelsea – che probabilmente adesso virerà su Osimhen. Ma i dubbi dell’estate 2023 si sono trasformati in certezze.

Adesso Vlahović è tornato al centro del progetto bianconero con con i suoi 15 goal e quattro assist in 23 partite (lo scorso anno le reti erano state 10 in campionato). Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport inoltre il giocatore sarebbe vicinissimo a rinnovare il contratto contratto con la Juventus per altri due anni. Una mossa da parte di Giuntoli che esprime tutta la fiducia della società nei confronti del suo suo nuovo leader.

Vlahovic, rinnovo con la Juventus a un passo: le cifre

La Juventus ha intenzione di rinnovare il contratto di Vlahović per altri due anni. il precedente accordo, siglato dal serbo subito dopo essere sbarcato a Torino da Firenze, prevedeva infatti una serie di aumenti a partire da 7,5 milioni di euro fino agli attuali 10 percepiti in questa stagione. Contratto in scadenza nel 2026 che secondo quanto si apprende dalla rosea dovrebbe arrivare adesso fino al 2028.

La volontà della Juventus sarebbe quella di provare a rimanere dal punto di vista economico ai patti presi nel gennaio del 2022, concedendo Vlaović la possibilità di guadagnare fino a 12 milioni di euro a stagione ma stavolta fino al 2028. L’agente del giocatore avrebbe già sentito i vertici societari bianconeri e anche se la firma non è ancora arrivata la sensazione è che presto l’accordo potrà essere messo nero su bianco.