Milan, il colpo più grosso arriva a zero: dirigenza soddisfatta e mister incredulo | Un regalo che vale lo Scudetto

Il Milan chiude il colpo più importante a zero, per la soddisfazione della dirigenza. Arriva il regalo ai tifosi e al mister

Il Milan si appresta ad essere una delle squadra più attive del mercato la prossima estate. I rossoneri, che hanno già rivoluzionato la rosa nel 2023, dovranno puntellare la squadra con altri innesti, sicuri di poter riuscire a colmare il gap con l’Inter con una seri di colpi tra attacco e difesa. Uno dei reparti che necessità più attenzione è proprio quello offensivo, con il diavolo volenteroso di sostituire nel miglior modo possibile Olivier Giroud.

Il francese infatti, qualora dovesse cedere alle offerte in arrivo dalla MLS, potrebbe lasciare un vuoto difficile da colmare, ed ecco perché la dirigenza rossonera vuole investire bene in attacco. Ma uno dei primi nomi sulla lista di Giorgio Furlani potrebbe arrivare a Milano anche gratis.

Una suggestione, fino a questo momento, che però potrebbe concretizzarsi con l’intreccio di un’altra trattativa. Sul tavolo, per assicurarsi l’attaccante del futuro, il Milan potrebbe mettere uno dei giocatori dati in partenza, ed effettuare anche una plusvalenza.

Milan, scambio per l’attacco: si tratta con il Bayern Monaco

Sarà probabilmente un’estate di scambi di informazioni intensi tra Milan e Bayern Monaco. Tante le trattative che coinvolgono i rossoneri e i bavaresi, a partire dalle recenti voci su due leader del diavolo. Stiamo parlando di Theo Hernandez e Mike Maignan. Il primo, che secondo i rumors di mercato sarebbe molto gradito a Monaco – anche se ha più volte anche di recente giurato fedeltà ai rossoneri – il secondo che invece sarebbe stato individuato come sostituto di Neuer per la prossima stagione.

Le voci sul portiere francese si sono intensificate dopo le recenti prestazioni con convincenti, e un contratto in scadenza nel 2026 per il quale rinnovo Maignan chiederebbe una cifra ancora più alta di quella percepita da Leao. In questo contesto il Milan potrebbe sfruttare le avance del Bayern Monaco per puntare a un grande obiettivo per l’attacco: Joshua Zirkzee.

Milan, la strategia per arrivare a Zirzkee

Il Milan punta forte su Joshue Zirkzee, attaccante del Bologna individuato dal club come nuovo attaccante per sostituire Giroud. Giovane, di gran classe e con un grande futuro davanti, il suo valore è schizzato alle stelle ma i rossoneri potrebbero sfruttare l’interessamento del Bayern Monaco per Maignan, per arrivare all’olandese.

Il Bayern, che lo ha ceduto la scorsa estate, ha il diritto di ricomprarlo a 40 milioni in estate, e i rossoneri potrebbero proporre ai bavaresi uno scambio con Maignan più un conguaglio economico. In questo modo non solo il Milan metterebbe a posto l’attacco, ma avrebbe anche a disposizione altro denaro da investire nel mercato entrata.