Anello: «Legame Palermo-New York rafforzato. City Group interessato a riqualificare le aree della città»

L’assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello, ha parlato ad “Italpress” esprimendosi in merito agli incontri tenuti a New York per promuovere il turismo a Palermo: «Metteremo in piedi un importante progetto che darà visibilità alla città di Palermo».

Anello è stato a New York insieme al sindaco del capoluogo siciliano Roberto Lagalla e all’assessore comunale all’Urbanistica Maurizio Carta, e poi a Washington. Nella Grande Mela l’assessore allo sport ha incontrato Paul Jeffries, direttore esecutivo della Fondazione del City Group. «Abbiamo parlato – ha spiegato Anello – della riqualificazione di alcune aree da adibire a sport di comunità. Il club riqualifica, l’amministrazione comunale che mette a disposizione le aree e le associazioni sul territorio le gestiranno. E’ un’importante iniziativa che a New York ha già dato i suoi frutti perchè in città ci sono ben 54 aree e altre 25 ne verranno fuori. La società, che è collegata con il Palermo Calcio, ha tutto l’interesse ad avere l’opportunità di riqualificare le aree da mettere a disposizione della città».

Una missione anche sul piano turistico, per promuovere gli scambi tra le città. «Da assessore al Turismo – ha detto Anello – sono riuscito a continuare l’attività di collegamento con i vertici della Neos, la società che da giugno gestirà i voli diretti Palermo-New York fino a settembre. Stiamo cercando di insistere per arrivare fino a dicembre».

Negli Stati Uniti Anello ha anche incontrato le comunità degli italiani che vivono a New York e a Washington. In particolare, l’assessore al Turismo ha avuto un incontro con l’associazione Osdia (Order Sons and Daughters of Italy in America), la più grande organizzazione degli Stati Uniti a supporto dei discendenti italiani. «E’ una comunità considerata tra le più importanti in America – ha sottolineato – e ha una sede a Palermo. Abbiamo attivato un nuovo percorso che vedrà una collaborazione tra Osdia e l’amministrazione comunale. E’ prevista anche la possibilità che Osdia possa arrivare a Palermo agli inizi di maggio. Riusciamo così a mettere in piedi questo importante progetto che darà riqualificazione e visibilità alla città».