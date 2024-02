La Juve cambia tutto in attacco | Blitz di Giuntoli per il pupillo di Gilardino: trovata l’intesa

La Juventus affonda il colpo in attacco, con il blitz di Giuntoli. Strappato al Genoa il pupillo di Gilardino.

La Juventus è pronta a un’importante rivoluzione in estate, soprattutto nel reparto offensivo. Un nome, già sul tavolo di Giuntoli, ha preso quota in queste ore, si tratta di uno dei “crack” del campionato, e l’operazione potrebbe dare una vera scossa all’ambiente. Intanto la Juve, che necessita di un rinnovamento, medita sul mercato in entrata e prova a pescare da Genova.

Sono tanti i dubbi legati alle prestazioni di alcuni giocatori, e le incertezze anche tattiche. Tra i principali nodi da sciogliere, c’è il caso riguardante la posizione di Federico Chiesa, mai nel vivo del gioco nel 2024, e la collocazione di Yildiz, visto che Allegri non li vede al momento in campo insieme.

La società potrebbe dunque volere puntare su altri calciatori, scaricando Chiesa. Tanti i nomi, i possibili colpi a parametro zero, ma i tifosi Juventini sognano l’attaccante rossoblu che tanto bene sta facendo con Gilardino.

Juve, colpo in attacco da sogno: superata la concorrenza

Il Genoa non sarà facile da convincere, ma la Juventus punta tutto su Gudmudsson. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Sportmediaset infatti, la società avrebbe scelto il numero 11 rossoblu per l’attacco, per completare il reparto offensivo e puntare il prossimo anno allo scudetto. Il pacchetto offensivo si andrebbe a completare così insieme a Milik, Vlahovic e Yildiz già confermati per il prossimo anno.

L’unico scoglio rimane la formula. Difficilmente il Genoa vorrà dare via in prestito il suo attaccante, e la concorrenza sarà spietata. Con i suoi 9 gol in 24 partite e 3 assist, l’islandese è uno dei talenti più cristallini della Serie A. Su di lui tanti club importanti, come il Milan, ma anche estimatori dall’estero. Ecco le mosse di

Quanto costa Gudmundsson: il piano di Giuntoli

Forte di un ottimo rapporto tra le società, la Juventus punterà proprio su Gudmundsson per la prossima stagione. L’islandese è pronto per il grande salto, e tutto lascia pensare che questa sarà la sua ultima stagione a Genova. Su di lui ci sono tanti club, e la sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro. La Juve potrebbe tentare l’affondo nonostante le direttive societarie di limitare le uscite.

La cifra infatti non è proibitiva per le casse della Juventus, che potrebbe poi completare il reparto offensivo con una serie di colpi a parametro zero. Giuntoli potrebbe dunque strappare con un’offerta importante l’islandese al Genoa, e poi puntare su Felipe Anderson e Bonaventura a parametro zero.