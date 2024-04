Resto del Carlino: “Reggiana verso il Palermo, Libutti favorito per sostituire Sampirisi”

L’edizione odierna de “Il Resto del Carlino” si sofferma sulle probabili scelte di Nesta in vista del Palermo.

Oggi ultimo allenamento delle Reggiana parma della partenza per Palermo dove domani alte 16,15 i granata

affronteranno i rosanero di mister Mignani. Nesta non avrà ancora a disposizione Bardi, mentre in difesa è

aperto il ballottaggio tra Libutti e Szyminsky: per sostituire Sampirisi ce ha finito anzitempo la stagione. in mezzo al campo tornerà Bianco che farà probabilmente coppia con Kabashi, mentre in attacco dovrebbe esserci Gondo dal primo minuto supportato da Portanava e Melegoni.