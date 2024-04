Non provateci mai più: Jannik Sinner perde la pazienza | La sua reazione ha spiazzato chiunque

Il tennista altoatesino ha quasi perso le staffe dopo quanto accaduto nelle scorse ore, lasciando tutti senza parole.

E’ un periodo d’oro per il tennis italiano, ma in particolar modo per Jannik Sinner, che nel corso degli ultimi mesi si è distinto alla grande per gli importanti risultati ottenuti sul campo. Dopo l’approdo in finale durante il World Tour Finals, in cui è stato sconfitto da Djokovic, il 22enne è sempre arrivato fino in fondo alle altre competizioni, trionfando anche in diverse occasioni, come agli Australian Open su tutti, ma anche ai Rotterdam Open e ai Miami Open.

Questi importanti successi gli sono valsi il secondo posto nella classifica ATP, e qualora riuscisse a continuare su questo ritmo, la possibilità di passare davanti a tutti con annesso sorpasso proprio al rivale serbo potrebbe presentarsi quanto prima. La prima chance per fare ciò è data dai Masters 1000 di Madrid, iniziati da qualche giorno e che potrebbero sancire la sua definitiva consacrazione.

Nonostante questo meraviglioso stato di forma però il classe 2001 nato a San Candido nelle scorse ore sembra aver perso completamente la pazienza per una ragione a dir poco sorprendente. La reazione del giovane fuoriclasse però ha comunque spiazzato tutti i suoi tifosi e coloro che lo conoscono, visto che il ragazzo si è spesso rivelato molto tranquillo e paziente, e soprattutto mai scorbutico.

Ecco che cosa è successo a Sinner

Nel corso della conferenza stampa della vigilia dei Masters 1000 di Madrid, Sinner ha risposto a varie domande con la solita cordialità, ma ad una in particolare i suoi fan e tutto il tennis italiano è scattato in piedi. Infatti al 22enne è stato chiesto se al momento si considerasse il miglior tennista al mondo, anche superiore a Djokovic, e ha risposto con le seguenti parole.

”Non credo di potermi paragonare a Djokovic e a tutto quello che ha fatto: ho tanto rispetto per lui, così come ho molto rispetto per Carlos, che vinto più di me. Ho molto rispetto per entrambi. Cerco solo di giocare il mio tennis, essere in grado di dare il massimo e vedere cosa posso raggiungere”.

Reazione quasi d’impulso per Jannik

Il numero due al mondo alla domanda ha reagito con grande impulso, chiarendo subito di non volersi paragonare ad un mostro sacro come Djokovic.

L’ennesima dimostrazione quindi del grande rispetto che il ragazzo prodigio ripone nei nei confronti di tutti, soprattutto dei suoi avversari.