Milan, finalmente il colpo che serviva per superare l’emergenza | Acquisto di primo livello

Dopo la disfatta di Monza il Milan rinforza il reparto. Pronto subito un colpo per Pioli: acquisto di altissimo livello.

Il Milan deve rialzare la testa dopo la brutta sconfitta di Monza. I rossoneri hanno messo in evidenza diverse difficoltà, sia nel costruire gioco che nel fare filtro a centrocampo, che si stanno ripetendo nel corso della stagione. Soprattutto in trasferta al diavolo sembra mancare quella forza difensiva da poter contenere squadre più esuberanti, basti pensare alle partite di Frosinone, di Udine, vinte sì ma in rimonte disperate.

Ecco perché la società rossonera sta pensando ad alcuni rinforzi di primo livello, per regalare a Pioli un innesto di sostanza che possa far fronte all’emergenza in fase difensiva. Errori individuali, come quelli di Thiaw, ma anche di reparto, di lettura. Il Milan in difesa è parso troppo mollo, e subisce gol con una costanza preoccupante.

Sul taccuino di Moncada e Furlani al momento c’è un nome che scalda i tifosi, che già a gennaio era stato vicino a vestire la maglia del Milan. La Gazzetta dello Sport ha proiettato di recente i possibili sviluppi del mercato del Milan.

Milan, servono rinforzi in difesa: i profili preferiti dalla società

Bocciato Thiaw, anche se difeso dai compagni e dal tecnico, il Milan non riesce a trovare continuità difensiva. È da quel Milan-Juventus 0-1 che i rossoneri improvvisano la linea difensiva, tra calciatori provenienti dalla primavera, vedi Jimenez e Simic, ad altri addirittura fatti tornare dal prestito come Gabbia, o rispolverati dall’infermeria troppo presto come il tedesco già citato e sfortunato protagonista della trasferta di Monza.

La rosea, che in queste ore ha parlato del mercato estivo del Milan, pone l’accento su alcuni nomi tornati di moda in casa rossonera per la difesa. Uno di questi è sicuramente Lilian Brassier, con il quale il Milan ha già flirtato a gennaio, del Brest. Ma anche Lacroix è tra i profili più seguiti.

Non solo in attacco, a giungo il Milan rivoluziona la difesa

Aspettando Tomori e Kalulu, il Milan pensa a una rivoluzione in difesa. Gli esterni, coperti da Calabria, Florenzi e Theo Hernandez, non preoccupano, ma i centrali sì. Uno dei nomi più caldi è proprio quello di Lacroix del Wolfsburg, che già a gennaio era stato vicinissimo a vestire rossonero, ma c’è anche l’ipotesi Tosin Adarabioyo, il quale andrà a scadenza col Fulham al termine della stagione.

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’investimento per il difensore sarà secondo solo a quello per l’attaccante. Dunque la dirigenza avrebbe intenzione di mettere sul piatto una bella cifra per sistemare la difesa, oltre che per completare l’attacco.