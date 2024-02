Il Manchester fa spesa alla Continassa, Giuntoli è inerme | Se ne va il pilastro della difesa

La Juventus potrebbe dovere dire addio a uno dei suoi pilastri di difesa. Il Manchester United preleva alla Continassa.

Un reparto, quello difensivo, finito sotto inchiesta nelle ultime giornate negative di campionato che rischia anche di perdere pezzi importanti a fine stagione. Con le brutte prestazioni di Alex Sandro e Gatti, Allegri si è dovuto affidare ai veterani ma adesso c’è il mercato a mettere il bastone tra le ruote alla Juventus – che nel frattempo ha inspiegabilmente regalato per il 2024 Huijsen alla Roma -.

Il Manchester United infatti, avrebbe intenzione secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, di affondare il colpo proprio a inizio estate, e privare i bianconeri del loro difensore migliore. Una mossa che spaventa Giuntoli, il quale davanti a un’offerta milionaria si troverebbe costretto ad accettare, ma anche tifosi e allenatori. La linea di difesa già ballerina della Juve, non può permettersi altri scossoni in questo momento.

Il dirigente juventino dunque studia le contromosse, con i red devils alle calcagna. I soldi in arrivo dalla Premier League però potrebbero da un lato permettere alla Vecchia Signora di reinvestire sul mercato: c’è un obiettivo ambizioso per sostituire il difensore.

Il Manchester United ha puntato la Juve: emergenza in difesa

La Juventus difficilmente potrà dire di no e voltarsi dall’altra parte in caso di offerta faraonica. Il Manchester United ha messo nel mirino Gleison Bremer, e in estate avrebbe intenzione di affondare il colpo. I red devils secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sarebbero disposti a sborsare fino a 70 milioni di euro per assicurarsi il brasiliano.

La Juventus, di fronte a offerte superiori ai 60 milioni, potrebbe seriamente valutare la cessione del talentuoso difensore comprato nel 2022 dal Torino per 50 milioni. Bremer, con le sue prestazioni, ha attirato l’attenzione di diversi club europei, ma sembra che il Manchester United e la Premier League siano destinazione gradite al calciatore. Resta da capire se la Juventus accetterà l’offerta e se il trasferimento si concretizzerà.

Juve, se parte Bremer arriva Calafiori

Con l’interesse del Manchester United per Bremer, la Juventus potrebbe già aver individuato un possibile sostituto. I bianconeri, come tanti altri top club italiani, starebbero valutando l’acquisto del difensore del Bologna Calafiori. Tuttavia, la concorrenza per il giocatore è quantomai agguerrita, e la Juventus dovrà superare le altre interessate.

Il costo del cartellino di Calafiori si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che consentirebbe in caso di cessione di Bremer di reinvestire ancora sul mercato, magari per un centrocampista. Inoltre, stiamo parlando di un classe 2002. La Juventus dovrà prima ragionare sul colpo in uscita e sui ricavi, prima di provare l’affondo per il centrale del Bologna.