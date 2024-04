Palermo: Brunori unico calciatore italiano ad aver contribuito a più di 20 gol nelle ultime due stagioni (VIDEO)

Nuovo primato per Matteo Brunori.

Come evidenzia il Palermo sui propri social, l’attaccante rosanero è l’unico giocatore italiano nei cinque maggiori campionati europei e nelle loro seconde divisioni ad aver contribuito a più di 20 reti in ciascuna delle ultime due stagioni, sia segnando che fornendo assist: 21 nella stagione 2022/23 e 21 in questa.

Di seguito il post pubblicato:

