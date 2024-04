Serie C, Girone A: pari tra Padova e Triestina all’intervallo. Novara avanti 2-0 sul Fiorenzuola. I risultati parziali

Terminano i primi tempi dell’ultima giornata del campionato di Serie C Girone B in campo alle ore 16.30. La capolista Mantova, ormai in Serie B, sta perdendo 0-1 in casa contro il Legnago. Novara che giocherà i playout conduce 2-0 il match contro il Fiorenzuola.

Ecco tutti i risultati parziali:

Albinoleffe-Lumezzane 0-2

Alessandria-Vicenza 1-0

Arzignano-Altana U23 1-1

Giana Erminio-Pergolettese 0-0

Mantova-Legnago Salus 0-1

Novara-Fiorenzuola 2-0

Padova-Triestina 1-1

Pro Sesto-Pro Patria 0-0

Trento-Renate 0-0

Virtus-Verona 0-1