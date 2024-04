Ex rosa: Pergolizzi porta il Campobasso in serie C

Rosario Pergolizzi festeggia con il suo Campobasso festeggia la promozione in Serie C. Altra promozione per l’ex tecnico rosanero che ha portato il Palermo dalla D alla C nel 2020.

Il Campobasso, infatti, ha vinto per 2-0 contro il Chieti in trasferta. Una partita decisiva per i Lupi che tornano in Lega Pro dopo due anni di assenza. L’inseguitrice e seconda in trasferta L’Aquila è stata fermata a Termoli sullo 0-0.

A Pergolizzi le congratulazioni dalla redazione di Ilovepalermocalcio.com.