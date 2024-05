Venezia, Pohjanpalo: «Concentrati sui playoff. Nessuno ha detto che sarà facile» (FOTO)

Dopo l’ultima sconfitta rimediata per 2 a 1 sul campo dello Spezia, il Venezia proverà a salire in Serie A attraverso i playoff. I veneti affronteranno gli spareggi da testa di serie, motivo per il quale subentreranno nelle semifinali del torneo e affronteranno la vincente di Palermo-Sampdoria, partita in programma il 17 maggio alle 20:30.

Attraverso il proprio profilo Instagram Joel Pohjanpalo, capocannoniere del campionato di Serie B, suona la carica pubblicando il seguente post:

«Nessuno ha detto che sarà facile. È difficile da digerire, ma il calcio va avanti. Andiamo nuovamente ai playoff dalla migliore posizione possibile. Tutti concentrati sulle prossime partite. Forza Venezia».