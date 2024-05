Serie A: doppio De Ketelaere in due minuti, Roma sotto 2 a 0 all’intervallo contro l’Atalanta

Allo Gewiss Stadium di Bergamo si sta disputando Atalanta-Roma, scontro diretto per la qualificazione in Champions League e match valido per la 36esima giornata di Serie A. I nerazzurri concludono il primo tempo sul risultato di 2 a 0: al momento decide la doppietta di De Ketelaere, che sblocca un match dai ritmi equilibrati al 18′. Il belga viene imbucato in area di rigore da Scamacca, punta e salta Mancini e poi con l’interno del destro manda il pallone nell’angolino basso, dove Mile Svilar non può nulla per impedire lo svantaggio.

Subito dopo, esattamente al 20′, Koopmeiners entra nell’area giallorossa, l’ex portiere del Benfica esce ma l’olandese tocca per il classe 2001 che, a porta vuota, non può fallire. A pochi minuti dalla fine del primo tempo ci prova anche Hateboer ma il suo tiro non è così pericoloso da permettere alla Dea di realizzare anche la terza rete.