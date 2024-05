Scontri Genoa-Sampdoria: i tifosi della Nord rifiutano la tregua (FOTO)

Una settimana fa un gruppo di tifosi della Sampdoria aveva aggredito quelli genoani, esattamente in piazza Alimonda. Scontri ai quali i genoani avevano risposto devastando la sede degli Ultras Tito Cucchiaroni. In occasione della sfida di oggi vinta dal club rossoblu contro il Sassuolo per 2 a 1, valevole per la 36esima giornata di Serie A, i tifosi della Curva Nord hanno esposto un lunghissimo striscione col quale annunciano di voler rifiutare la tregua:

“5-5-2024, che sia ben chiaro a tutti, delle vostre schifezze ne pagherete le conseguenze. Non hai difeso il tuo club perché non sei ultras ma solo spazzatura. Niente tregua e di voi nessuna paura. Se un giorno vi decidete diteci dove e quando volete! Carogne infami”.

Situazione molto delicata e infuocata che potrebbe ulteriormente accendersi con un’eventuale risposta dei tifosi della Sampdoria, prossima avversaria del Palermo nel primo turno dei playoff di Serie B.