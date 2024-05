Vergogna a Verona: tifoso oltraggia la memoria del Grande Torino. L’Hellas prende posizione (VIDEO)

Gesto vergognoso da parte di un tifoso dell’Hellas Verona nella sfida di oggi pomeriggio contro il Torino, gara della 36esima giornata di Serie A vinta dai granata, in rimonta, per 1-2. Il supporter in questione, come si evince da un video realizzato all’interno del settore ospiti del Bentegodi, ha mimato il gesto di un aereo e poi uno schianto, per riferirsi alla tragedia di Superga che segnò la fine del Grande Torino.

Non tarda ad arrivare la presa di posizione dell’Hellas Verona. Il club veneto ha pubblicato la seguente nota ufficiale attraverso i propri profilo social:

“Hellas Verona FC informa di aver intrapreso tutte le azioni necessarie all’identificazione e all’allontanamento dallo stadio del soggetto resosi oggi protagonista, durante #VeronaTorino, di gesti che non rispecchiano i valori di questo Club e della sua grande tifoseria”.