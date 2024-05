Taranto, Capuano scatenato: «Allo Iacovone sarebbe difficile anche per il Manchester City»

Ieri sera il Taranto ha superato il secondo turno dei playoff di Serie C pareggiando 0 a 0, in casa, contro il Picerno. Gli uomini di Ezio Capuano affronteranno il Vicenza nella fase nazionale, ma il tecnico non teme i biancorossi. Di seguito le sue parole parole rilasciate ai microfoni di Antenna Sud:

«Vicenza? Abbiamo beccato la più forte, avevo la sensazione di incontrare proprio loro. Sarà una sfida affascinante. Sono fiducioso dei miei ragazzi, venire allo Iacovone martedì sarebbe difficile anche per il Manchester City. La prepareremo in poche ore e al meglio. Nessuno pensi che siamo battuti. Ricordo che loro sono arrivati terzi, ma noi nel nostro girone siamo arrivati secondi (quinti nella classifica finale per la penalizzazione), è un risultato che non possono cancellare. Prepareremo al meglio questa partita, noi ci preoccuperemo di loro, ma anche loro dovranno preoccuparsi. Non saremo sicuramente la vittima sacrificale. Loro saranno più liberi fisicamente, ma noi ce la andremo a giocare».