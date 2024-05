Playout Serie C: colpo del Potenza sul campo del Monterosi, pari beffardo per il Monopoli. I risultati dell’andata

Si sono appena concluse le gare di andata dei playout di Serie C. Le migliori classificate hanno disputato il primo atto fuori casa: vittoria dunque pesantissima per il Novara, trionfate per 1-3 in casa del Fiorenzuola. Successo importante anche per il Potenza che, di misura, vince sul campo del Monterosi grazie al gol di Caturano. Pari beffardo, invece, per il Monopoli che subisce il gol di Sosa in pieno recupero. Infine la Recanatese resta più che viva: il gol di Melchiorri è sufficiente per avere la meglio sulla Vis Pesaro.

Tra una settimana si disputeranno le gare di ritorno. In caso di parità complessiva al termine dei 180 minuti, a salvarsi è la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento nel campionato regolare e a retrocedere in Serie D è quella peggio classificata.

I RISULTATI FINALI

FIORENZUOLA-NOVARA 1-3 (Urso, Bentivegna, Ongaro, Anelli)

MONTEROSI-POTENZA 0-1 (Caturano)

RECANATESE-VIS PESARO 1-0 (Melchiorri)

VIRTUS FRANCAVILLA-MONOPOLI 1-1 (Sosa, Monteaugudo)