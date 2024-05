Terminano i primi tempi delle gare dei playout di serie C. Solo due le gare sbloccate dopo i primi 45′. Il Novara è avanti 3-0 in casa del Fiorenzuola. In gol anche la Recanatese contro la Vis Pesaro.

Ecco i risultati parziali:

Fiorenzuola-Novara 0-3

Monterosi-Potenza 0-0

Recanatese-Vis Pesaro 1-0

Virtus Francavilla – Monopoli 0-0