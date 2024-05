Serie A: scatto Champions per l’Atalanta, la Roma cade 2 a 1 a Bergamo. La classifica aggiornata

Al Gewiss Stadium di Bergamo lo scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League va all’Atalanta. I nerazzurri vincono per 2 a 1 contro la Roma grazie alla doppietta di Charles De Ketelaere siglata nel primo tempo: il belga sfrutta l’imbucata di Scamacca e successivamente l’assist di Koopmeiners che gli permette di depositare il pallone in rete a porta spalancata. Ai giallorossi non basta il rigore di Pellegrini, causato da un fallo di De Roon su Abraham, per evitare la sconfitta. Con questo risultato gli uomini di Gasperini, con una gara in meno, vanno al quinto posto e si preparano al meglio per la finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì alle 21. La Roma, invece, rimane sesta a +1 sulla Lazio.

CLASSIFICA

Inter 92

Milan 74

Bologna 67

Juventus 67

Atalanta 63*

Roma 60

Lazio 59

Napoli 51

Fiorentina 50**

Torino 50

Genoa 46

Monza 45*

Lecce 37*

Verona 34

Cagliari 33

Frosinone 32

Empoli 32

Udinese 30*

Sassuolo 29

Salernitana 16

*una gara in meno

** due gare in meno