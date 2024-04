Serie C, Girone A: il Trento batte il Renate e conquista i playoff. Novara e Arzignano ai playout. Risultati, classifica finale e verdetti

Termina il Girone A del campionato di serie C. I verdetti finali vedono il Mantova promosso in serie B, mentre l’Alessandria retrocessa in D. Ai playoff se la giocherà il Padova che oggi ha vinte 3-2 in casa contro la Triestina. Ed è proprio la Triestina a classificarsi quarta. Il Vicenza, arrivato secondo oggi ha vinto in casa della retrocessa Alessandria per 2-1 segnando due gol sul finale.

L’Atalanta Under 23 arrivata quinta, oggi ha portato a casa un solo pari per 1-1 contro l’Arzignano, che dal canto suo disputerà i playout insieme Novara, Fiorenzuola e Pro Sesto. Conquista i playoff all’ultima giornata anche il Trento che vincendo 1-0 contro il Renate si classifica al 10° posto.

Ecco tutti i risultati finali:

Albinoleffe-Lumezzane 2-3

Alessandria-Vicenza 1-2

Arzignano-Atalanta U23 1-1

Giana Erminio-Pergolettese 0-1

Mantova-Legnago Salus 1-1

Novara-Fiorenzuola 2-0

Padova-Triestina 3-2

Pro Sesto-Pro Patria 1-0

Trento-Renate 1-0

Virtus-Verona 0-1

LA CLASSIFICA FINALE:

Mantova 80

Padova 77

Vicenza 71

Triestina 64

Atalanta U23 59

Legnago Salus 56

Giana Erminio 53

Pro Vercelli 53

Lumezzane 53

Trento 51

Virtus Verona 47

Pro Patria 46

Albinoleffe 45

Pergolettese 45

Renate 45

Arzignano 44

Novara 43

Fiorenzuola 38

Pro Sesto 35

Alessandria 20

VINCENTE CAMPIONATO/ PROMOSSO IN SERIE B Mantova

PLAYOFF: Padova, Vicenza, Triestina, Atalanta U23, Legnago Salus, Giana Erminio, Pro Vercelli, Trento, Lumezzane.

PLAYOUT: Arzignano, Novara, Fiorenzuola, Pro Sesto.

RETROCESSO IN SERIE D: Alessandria