Serie D: il Siracusa cala il poker all’Akragas. Vincono Acireale, Trapani e Licata. Risultati finali e classifica aggiornata del Girone I

Si è giocata la penultima giornata del campionato di Serie D Girone I.

Il Trapani ha conquistato una vittoria importante in trasferta, mantenendo così la sua posizione in vetta alla classifica. Anche il Siracusa ha mostrato una grande forza offensiva, segnando quattro gol contro l’Akragas.

Infine, la Vibonese ha assicurato un posto nei playoff con una vittoria esterna su Portici, consolidando il terzo posto e guadagnando il vantaggio di giocare in casa nella semifinale playoff.

Ai playoff è bagarre. Il Sant’Agata batte il Ragusa nello scontro diretto e sale al 5° posto; subito dietro ci sono Real Casalnuovo ed Acireale, vincenti e a -1; a seguire il Ragusa a 50, che però ha terminato il campionato in quanto il prossimo turno riposerà. Ben tre squadre in un punto e un solo posto disponibile. E Sant’Agata e Real Casalnuovo all’ultimo turno affrontano rispettivamente Trapani (in Sicilia) e Siracusa, comunque già sicure di Serie C e qualificazione ai playoff.

Risultati Serie D girone I, 37ª giornata

Acireale-Locri 3-0

Gioiese-Trapani 1-2

Licata-Castrovillari 3-1

Portici-Vibonese 0-1

Sant’Agata-Ragusa 1-0

San Luca-Real Casalnuovo 0-1

Siracusa-Akragas 4-0

Fenice Amaranto-Sancataldese 1-0 (in corso)

Classifica Serie D girone I

Trapani 91

Siracusa 78

Vibonese 69

La Fenice Amaranto 64

Sant’Agata 52

Acireale 51

Real Casalnuovo 51

Ragusa 50

Canicattì 45

Igea Virtus 44

Licata 43

Akragas 39

Sancataldese 37

Portici 32

San Luca 29 (-1)

Locri 28

Castrovillari 17 (-1)

Gioiese 8

Lamezia Terme 0