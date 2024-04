Serie D la situazione alla vigilia delle ultime 2 giornate nei 9 raggruppamenti. Pergolizzi vicino alla promozione con il Campobasso

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul campionato di serie D e sui verdetti ancora da scoprire in vista delle due ultime giornate.

L’ultima fase del campionato di Serie D si sta rivelando molto emozionante con diverse squadre che stanno lottando per la promozione in Serie C. Alcione Milano, Union Clodiense, Cavese, Team Altamura e Trapani hanno già assicurato il loro posto nella categoria superiore, mostrando forti prestazioni durante la stagione.

Nel corso dell’ultimo turno, domenica, ci potrebbero essere ulteriori definizioni con altre quattro squadre che potrebbero ottenere la promozione. Questo dimostra quanto sia competitiva e incerta questa fase del torneo, con molte squadre ancora in lizza sia per la promozione diretta sia per un posto nei playoff.

I playoff di Serie D rappresentano un’ulteriore opportunità per le squadre di ascendere in Serie C. Le squadre che si classificano dal secondo al quinto posto in ciascun girone avranno la chance di competere per la promozione. In caso di pari punti, i risultati degli scontri diretti durante la stagione regolare saranno decisivi per determinare chi avanzerà. Questo sistema mette in risalto l’importanza di ogni partita della stagione, dato che anche i risultati individuali contro squadre rivali possono avere un impatto significativo sulle possibilità di promozione.

Se due o più squadre finiscono al primo posto, è previsto uno spareggio in campo neutro per determinare chi verrà promosso direttamente, aggiungendo ulteriore suspense e competitività al termine della stagione. Queste regole garantiscono che ogni partita rimanga importante e che ogni squadra abbia qualcosa per cui lottare fino all’ultimo minuto del campionato.

GIRONE A. Promozione : Alcione Mi (78 punti) in C. Playoff: Chisola (69) più 3 fra RG Ticino (64), Città di Varese (64), Vado (61), Bra (59), Ligorna (59), Asti (56) e Albenga (55).

GIRONE B. Promozione : una fra Caldiero Terme (71), Piacenza (70), Desenzano (68) e Pro Palazzolo (67). Il Caldiero Terme è promosso se aumenta ad almeno 4 punti il vantaggio sulla 2ª. Piacenza, Desenzano e Pro Palazzolo devono vincere e sperare. Playoff: una delle prime due più altre tre fra 3ª, 4ª, Varesina (64) e Arconatese (64).

GIRONE C. Promozione: Union Clodiense (76) promossa nel campionato di Serie C. Playoff: Dolomiti Bellunesi (62) e Treviso (57) più due fra Bassano (53), Este (48), Adriese (47), Campodarsego (47), Mestre (46), Montecchio Maggiore (45) e Portogruaro (45).

GIRONE D. Promozione: una tra Carpi (64) e Ravenna (60) potrebbe festeggiare. Favorita la prima. Il Carpi è promosso se vince o mantiene almeno quattro punti di vantaggio. Il Ravenna deve vincere e sperare. Playoff: una delle prime due più Lentigione (55) nonchè altre due fra Corticella (54), Victor San Marino (51) e Forlì (49).

GIRONE E. Promozione: una fra Pianese (64), Follonica Gavorrano (61) e Grosseto (60). La Pianese è promossa se porta ad almeno quattro punti il vantaggio sulla seconda. Follonica Gavorrano e Grosseto devono vincere e sperare. Playoff: due delle prime tre più due fra Tau Altopascio (56), Livorno (56) e Seravezza (54).

GIRONE F. Promozione: una fra Campobasso (66) e L’Aquila (64). Il Campobasso è promosso se incrementa il vantaggio da 2 ad almeno 4 punti. L’Aquila deve vincere e sperare. Playoff: una delle prime due nonchè tre squadre fra Sambenedettese (54), Avezzano (53), Vigor Senigallia (49), Roma City (48), Chieti (47), Notaresco (45) e Atletico Ascoli (44).

GIRONE G. Promozione: Cavese (72) in C. Playoff: Ischia (57), Nocerina (56), Romana (55) e Cassino (54).

GIRONE H. Promozione: T. Altamura (71) in C. Playoff : Martina (64), Nardò (59) e Fidelis Andria (58). Per il 5º posto Casarano (52) e Matera (51).

GIRONE I. Promozione: Trapani (88) è già approdato in Serie C. Playoff: Siracusa (75), Vibonese (66) e LFA Reggio Calabria (61) più una squadra fra Ragusa (50), Città di Sant’Agata (49), Real Casalnuovo (48) ed Acireale (48).