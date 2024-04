Paura a Chioggia: un giocatore sbatte contro il cavalcavia durante i festeggiamenti (VIDEO)

Momenti di apprensione e paura vissuti domenica scorsa a Chioggia. Come riporta “La Nuova Venezia” l’Union Clodiense Chioggia Sottomarina stava festeggiando la promozione in Serie C a bordo di un pullman scoperto. Il calciatore Mohamed Rabbas ha rischiato moltissimo dopo aver sbattuto la testa contro le travi di cemento di un cavalcavia.

Provvidenziale l’intervento dei compagni che hanno evitato che il calciatore cadesse in seguito alla botta subita. Il giocatore ha poi rassicurato tutti sulle sue condizioni attraverso il seguente post sul proprio profilo Instagram: “Ragazzi sto bene, grazie a tutti per i messaggi”.

