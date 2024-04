Cesena, Artico: «Serie B totalmente diversa, prematuro parlare di doppio salto»

Il Cesena sarà una delle neopromosse della Serie B 2024-25 dopo la vittoria del Girone B di Serie C. Ai microfoni di News.Superscommesse.it Fabio Artico, direttore sportivo degli emiliani, ha rilasciato delle dichiarazioni sui progetti futuri del club:

«Il campionato di Serie B è totalmente diverso, con altri valori tecnici e tattici, ma il Cesena dovrà fare il Cesena. L’ambizione di andare in Serie A va bene, ma non esageriamo, parlare di doppio salto forse è un po’ prematuro. Dobbiamo incominciare ad affrontare il prossimo campionato con calma e determinazione. Innanzitutto lavoreremo per consolidare la categoria. Shpendi? Visto ciò che ha fatto quest’anno, ha dimostrato che può stare sicuramente in Serie B. Negli ultimi mesi ci sono state squadre della massima categoria che si sono interessate. Più avanti andremo a valutare sia quelle che saranno le loro offerte sia quale sarebbe il percorso migliore per il ragazzo e la società. In questo momento è difficile dire se resterà, dobbiamo sederci al tavolo e la società mi deve dare le indicazioni. Vincere con i ragazzi del proprio settore giovanile ha dato sicuramente un sapore diverso, è stato molto bello, e soprattutto ha dato una grande lezione. Abbiamo dimostrato che le cose si possono fare bene anche con i ragazzi più giovani».