Spezia, lesione al flessore per Cassata: salterà il Palermo

Francesco Cassata rischia di concludere in anticipo la sua stagione. Il giocatore dello Spezia sarà indisponibile per qualche settimana a causa dell’infortunio muscolare subito nel corso della sfida contro la Sampdoria. Il centrocampista ha rimediato una lesione al muscolo flessore della gamba sinistra, problema fisico simile a quello subito da Di Serio il quale è rimasto ai box per circa un mese. Di seguito il comunicato ufficiale del club ligure:

“Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Francesco Cassata, uscito anzitempo dalla gara disputata contro la Sampdoria, hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba sinistra. Il calciatore ha già intrapreso il percorso di recupero dedicato”.

Lo Spezia affronterà il Palermo nel turno infrasettimanale dell’1 maggio. Il match è in programma alle 15 e andrà in scena al “Picco”. Assenza dunque pesante per Luca D’Angelo vista la duttilità mostrata in stagione da Cassata, impiegato anche sulle corsie difensive.