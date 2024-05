Ascoli, Carrera: «Mancano due partite, continuiamo con la speranza di potercela fare»

Domenica alle 15 l’Ascoli si giocherà il suo destino in casa del Palermo, in occasione della 37esima giornata di Serie B. Gli uomini di Massimo Carrera, attualmente sedicesimi a -3 dallo Spezia, sono reduci dalla sconfitta interna per 0-1 contro il Cosenza. Ai microfoni de “Il Corriere Adriatico” i tecnico della squadra marchigiana ha rilasciato le seguenti parole sull’obiettivo salvezza:

«Siamo ancora vivi. Contro il Cosenza abbiamo creato moltissime occasioni, dal punto di vista del temperamento e del carattere ai ragazzi non si può dire nulla, non abbiamo fatto gol solo per pochi centimetri. Continuiamo con la speranza di potercela fare, mancano ancora due partite al termine del campionato».