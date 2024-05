Camplone: «Il Bari ha tutte le carte in regola per salvarsi»

Intervistato dai colleghi di TuttoBari.com, l’ex allenatore dei pugliesi Andrea Camplone ha commentato la situazione della squadra. Il club vive una situazione di classifica delicatissima, ma per Camplone ha ancora tutte le carte in regola per conquistare il mantenimento della categoria.

«Tutte le altre formazioni che stanno lottando per non retrocedere hanno un calendario difficile. Io credo che i biancorossi abbiano tutte le carte in regola per salvarsi. Bisogna avere i nervi saldi e anche un pizzico di fortuna. L’ultima gara contro il Parma? Loro sono passati in vantaggio e hanno tirato un po’ i remi in barca, sentendo gli altri risultati hanno provato a chiudersi dietro. Alla fine, però, l’1-1 ci stava tutto. Alcuni calciatori sottotono? Non è facile giocare nel Bari, poi non c’è tanto entusiasmo. Un giocatore che viene qui deve sapere dove sta andando, non è una piazza facile perché ha fatto calcio vero. Io però preferisco più chi sbaglia a chi si nasconde, perché almeno prova ad aiutare la squadra. In questo momento vogliono tutti strafare per uscire da questa situazione, ma tali scelte portano a sbagliare. Mi è piaciuto il fatto che il Bari non abbia mollato. La squadra veniva da una sconfitta pesante, non era facile affrontare il Parma in questo momento. I biancorossi sono andati in svantaggio e hanno avuto la forza di reagire, portando a casa un punto, si deve ripartire da questo. Ora si va a Cittadella, lì bisognerà essere bravi a interpretare la partita».