Ex rosa: Saraniti convocato dalla Nazionale Siciliana

Dal 22 al 25 maggio andrà in scena la “Corsica Cup”, torneo che vedrà coinvolta anche la Nazionale Siciliana allenata da Giovanni Marchese. L’ex giocatore del Catania ha deciso di convocare anche Andrea Saraniti, ex giocatore del Palermo protagonista nel girone H di Serie D in quanto, con 13 gol segnati, ha contribuito alla vittoria in campionato dell’Altamura. Secondo SerieD24.com l’esperto calciatore 35enne ha risposto positivamente alla chiamata di Giovanni Marchese, al contrario dei suoi compagni di squadra Francesco Bertolo e Andrea Petta.

Alla chiamata del CT Andrea Saraniti ha risposto con grande entusiasmo e, fra due settimane, in Corsica si regalerà la possibilità di vivere un’esperienza unica nel suo genere. L’attaccante 35enne ha ottenuto il nullaosta per partecipare al torneo e non vede l’ora di calarsi in questa nuova avventura, almeno per tre giorni, nella meravigliosa isola francese a nord della Sardegna.