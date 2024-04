Serie B: tris del Parma, il Lecco vede la C. Brescia bloccato dallo Spezia, equilibrio sugli altri campi. I risultati parziali

Si sono appena conclusi i primi tempi delle partite delle 14 di Serie B, valevoli per la 35esima giornata di campionato. Tutte le gare sono bloccate sullo 0 a 0 tranne al Tardini, dove il Parma è avanti 3 a 0 sul Lecco: la doppietta di Bernabe e il gol di Mihaila condannerebbero i lombardi alla retrocessione matematica in Serie C, anche in virtù degli altri risultati parziali degli altri campi

PARMA-LECCO 3-0 (doppietta Bernabe, Mihaila)

BRESCIA-SPEZIA 0-0

TERNANA-ASCOLI 0-0

MODENA-SUDTIROL 0-0