Palermo, i tifosi compatti: a Lecco in mille

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui tifosi del Palermo presenti in numerosi a Lecco.

La brusca frenata delle ultime partite avrà pure condizionato l’umore dei tifosi, ma non la voglia di sostenere da vicino i loro beniamini: anche il settore ospiti del Rigamonti-Ceppi, corrispondente alla curva sud, è pronto a colorarsi di rosanero e lo fa con un’ulteriore prova del legame tra pubblico e squadra.

È bastata infatti un’ora dall’apertura delle vendite (alle 10 di ieri) perché tutti i mille biglietti messi a disposizione dal Lecco finissero: stavolta, a differenza di quanto avvenuto a Brescia, l’acquisto era libero senza obbligo di possedere la SiamoAquile Card.

Resta ora da capire se la società lombarda aprirà altri settori per i tifosi rosanero, così come fatto in precedenza dallo stesso Brescia e dalla Feralpisalò (in questo caso la gara si disputò a Piacenza), ma vista la capienza limitata dell’impianto, che può contenere complessivamente 5 mila persone e a inizio anno la società lombarda ha già ampliato il settore ospiti (da 850 a mille posti), è difficile che ciò avvenga: quel che è sicuro è che l’entusiasmo di quanti sostengono il Palermo non sembra disposto a fermarsi nemmeno dinanzi al momento più difficile della stagione, con un punto in tre partite, che ha rallentato in maniera forse irrimediabile la rincorsa alla promozione diretta di Brunori e compagni.

Il tentativo di risalita partirà in un ambiente piuttosto caldo: il girone di ritorno da incubo del Lecco (un punto in nove partite) ha creato una serie di attriti tra società e tifosi e la gara di domenica sarà una delle ultime spiagge per non retrocedere in C.