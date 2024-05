La scelta è stata fatta: il futuro di Allegri ha preso una rotta | Fissata la data dell’annuncio ufficiale

Decisione presa in casa bianconera sul futuro del tecnico, che in questo giorno verrà resa pubblica ai tifosi e agli addetti ai lavori.

Il finale di stagione è sempre più vicino, e dalle parti della Continassa ormai da diverso tempo c’è un solo pensiero fisso, che riguarda il futuro di Max Allegri sulla panchina. Gran parte dei tifosi bianconeri vogliono un cambiamento. Il gioco espresso dalla squadra, e, ultimamente, anche i risultati, stanno facendo storcere il naso alla piazza, che gradirebbe un nuovo profilo sulla panchina.

Allo stesso modo però si può dire che l’allenatore livornese ha raggiunto quasi l’obiettivo principale della stagione, ovvero la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, e allo stesso modo è riuscito a far approdare la squadra in finale di Coppa Italia, garantendo così la chance alla Vecchia Signora di potersi portare a casa un trofeo. Per questo motivo dunque le cose sembrano ancora in bilico, e l’avvenire del mister e della panchina juventina è ancora tutto da decifrare.

In realtà però nelle ultime ore è spuntata una data ufficiale secondo cui dovrebbero essere svelate le carte in tavola sul tecnico livornese. La dirigenza delle Zebre ha preso una decisione ma la comunicherà al pubblico solamente nel giorno in questione. C’è grande curiosità dunque tra il popolo della Juventus per capire come si evolveranno le cose.

Panchina Juve, a breve si scoprono le carte

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, molto vicino alla Juventus, Massimiliano Allegri incontrerà il direttore sportivo Cristiano Giuntoli dopo il 15 maggio, data in cui si disputerà la finale di Coppa Italia tra i bianconeri e l’Atalanta.

Dopodiché dunque ci saranno le novità tanto attese, e non è da escludere che il destino del tecnico, che ricordiamolo ha ancora un anno di contratto con il club torinese, possa dipendere proprio dalla conquista del trofeo.

Quali sono le impressioni in merito?

Le sensazioni che ci sono attorno alla questione, sempre secondo Tuttosport, parlano di una separazione tra Allegri e la Vecchia Signora, indipendentemente dalla vittoria della coppa nazionale.

Il quotidiano torinese inoltre, in maniera nemmeno troppo velata, ha lasciato intendere a chiare lettere che il successore del mister livornese sarà Thiago Motta, che sta portando il Bologna verso traguardi assurdi, e che da molti è dato come il futuro allenatore bianconero.