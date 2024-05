Caos a Torino, adesso la situazione è gravissima: ”Poca professionalità nei giocatori” | In arrivo pesanti provvedimenti

Denuncia clamorosa nei confronti dei calciatori juventini, che adesso rischiano grosso anche in vista del futuro.

La stagione della Juventus si sta avviando alla conclusione. Con una qualificazione alla prossima Champions League che pare ormai in cassaforte, l’obiettivo della Vecchia Signora adesso è quello di portare a casa la Coppa Italia, dove sfiderà l’Atalanta in finale mercoledì prossimo.

Questo successo potrebbe rendere meno insoddisfacente un’annata che, nonostante non sia stata così negativa, ha lasciato comunque l’amaro in bocca per come è andata nella sua seconda parte, dove sono mancati in maniera importante i risultati.

Ma al netto di ciò che ha detto il campo, che può essere giudicato in maniera diversa a seconda delle opinioni di tifosi e addetti ai lavori, un’accusa tremenda ha colpito i calciatori juventini nelle scorse ore. Questi sono stati infatti definiti poco professionali, e adesso sono in arrivo dei pesanti provvedimenti nei loro confronti.

Le parole che mettono sotto accusa la rosa juventina

Nei giorni scorsi la Curva Sud della Juve ha annunciato tramite un lungo comunicato che non sarà presente a sostenere la squadra nelle ultime gare della stagione bianconera, lanciando diverse critiche nei confronti degli altri tifosi presenti allo stadio, troppo spesso inclini a fischiare e criticare la squadra. Allo stesso modo però gli ultras juventini hanno lanciato una pesante accusa nei confronti dei calciatori della Vecchia Signora. Di seguito la parte del comunicato che tratta il tema in questione.

”Abbiamo sostenuto la squadra incessantemente sia quando lottavamo per i primi posti, sia quando ha iniziato un continuo e costante calo di prestazioni e orgoglio sul campo. Abbiamo sostenuto tutti nonostante sappiamo bene gli usi e gli abusi dei nostri giocatori, che fuori dal campo alle volte tendono a comportarsi poco da atleti professionisti… Anche se vi allontanate da Torino le cose si vengono sempre a sapere”.

Cosa hanno fatto i calciatori juventini?

Non si è a conoscenza di cosa stia parlando il tifo organizzato juventino sul tema della poca professionalità dei calciatori fuori dal campo, e non è da escludere che in futuro possano esserci delle rivelazioni clamorose.

A quel punto poi la gravità delle conseguenze potrebbe essere anche molto importante, così come una eventuale presa di posizione da parte della società. Vedremo se ci saranno novità importanti su questo tema.