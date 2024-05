Allegri-Juve, la storia continua, ma solo fino all’anno prossimo | A giugno 2025 arriva uno dei migliori

Nuova indiscrezione da non credere sul futuro della panchina bianconera, che ha fatto già impazzire i tifosi e l’ambiente.

Da diverse settimane ormai in casa juventina non si fa altro che parlare del futuro di Max Allegri, che appare sempre più in bilico. Dopo un’annata non proprio eccezionale infatti i tifosi a gran voce stanno chiedendo il suo esonero, e ultimamente la società sembrava orientata proprio verso questa decisione. Tuttavia nelle ultime ore qualcosa è cambiato di botto.

Il club torinese infatti pare deciso a confermare il tecnico livornese fino alla scadenza del suo contratto, che arriverà il prossimo anno, ovvero a giugno del 2025. La motivazione che sta spingendo la Vecchia Signora ad intraprendere questa strada però è davvero clamorosa, ed ha fatto impazzire tutti.

A quanto pare infatti la Juve porterà l’allenatore attuale a scadenza per poi andare a puntare dritta il prossimo anno su uno dei migliori tecnici in circolazione. Uno scenario dunque a dir poco incredibile, che però piace tanto ai tifosi bianconeri, i quali sarebbero addirittura disposti a ‘sopportare’ Allegri alla guida della squadra per un altro anno.

Uno scenario strepitoso per la Juve

Prendere un nuovo allenatore in estate per la Juventus comporterebbe dover esonerare Allegri, ma allo stesso tempo significherebbe per la società dover mettere a bilancio lo stipendio di un altro tecnico e continuare a pagare quello del mister toscano, che non è nemmeno dei più leggeri visto che prende la bellezza di 7 milioni di euro netti a stagione, escludendo i costi relativi al suo staff.

Anche per questo motivo dunque dalle parti della Continassa si sta pensando di confermare l’ex Milan fino al 2025, quando il suo contratto sarà scaduto. Ma la notizia più clamorosa riguarda il nome su cui il club vorrebbe puntare dopo l’addio posticipato di Max. Stiamo parlando di Jurgen Klopp.

Suggestione Klopp per la Juve

L’allenatore tedesco a fine anno lascerà il Liverpool, ma ha già annunciato di volersi concedere un anno sabbatico. Tuttavia il 2025 dovrebbe essere l’anno del suo ritorno in pista, e sarebbe lo stesso in cui, in caso di permanenza di Allegri, si dovrebbe liberare la panchina della Vecchia Signora.

Per questa ragione dunque i rumors in questo senso si stanno sprecando parecchio, e anche se al momento si tratta di pure ipotesi e suggestioni, il nome di Klopp accostato ai bianconeri ha già fatto impazzire i tifosi.