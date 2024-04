Giuntoli rimane senza allenatore: un altro obiettivo blindato dalla società | “Rimango anche il prossimo anno”

La Juventus costretta a cambiare i piani per la panchina. L’allenatore nel mirino di Giuntoli si lega al club.

Saranno settimane in casa Juve all’insegna delle trattative e dell’incertezza. La priorità è alzare un trofeo, la Coppa Italia, e arrivare secondo in campionato – almeno tra le prime quattro per la Champions League -. Poi si tireranno le somme e Giuntoli dovrà decidere il da farsi sul tema allenatore. Tema caldo, che sta tenendo banco, tra smentite di un possibile addio di Allegri e certezze.

Il tecnico toscano sembra aver fatto il suo tempo alla Continassa, durante la seconda fase della sua esperienza in bianconero. L’ambiente chiama a gran voce un cambiamento, ma al momento le alternative non sembrano essere moltissime.

Soprattutto dopo gli ultimi sviluppi, il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli – che pareva ormai a un passo dalla Juventus – sembra essersi fatto indietro -. L’allenatore che sta per raggiungere un grande obiettivo potrebbe dunque rimanere in “provincia” e lasciare la Juventus a questo punto scoperta.

Juve, si allontana l’obiettivo in panchina

Tra i tanti obiettivi per la prossima stagione, la Juventus cercherà un profilo per il ruolo di nuovo allentare al posto di Allegri, qualora la società decidesse di cambiare gestione tecnica e interrompere i rapporti con il tecnico toscano dopo una stagione deludente. Il nome più in voga è quello di Thiago Motta, ma adesso l’ex Inter potrebbe tirarsi indietro.

Sì, perché l’eventualità di conquistare la Champions League con il suo Bologna e di giocarla il prossimo anno, starebbe facendo tentennare l’allenatore attratto dalla suggestione di rimanere ancora in Emilia-Romagna. Ne aveva parlato di recente anche l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il quale aveva affermato: “Quando il Bologna ha chiesto a Thiago Motta se fosse già tutto fatto con la Juve lui ha risposto di no”.

Juve, Thiago Motta è ancora incerto sul futuro

Niente Conte, niente Thiago Motta, la Juventus rischia di non arrivare ai veri obiettivi per la panchina. In questo senso, qualora Allegri dovesse portare a casa un trofeo, non è da escludere l’eventualità di una permanenza anche il prossimo anno (parliamo della Coppa Italia). Uno scenario che non entusiasma i tifosi ma che potrebbe concretizzarsi in caso di “no” da parte dei candidati più appetibili.

Sullo sfondo rimangono nomi come quello di Palladino, che però non avrebbe convinto di recente in pieno la dirigenza. In caso di permanenza di Thiago Motta al Bologna dunque si complicherebbero non poco i piani della Juve.