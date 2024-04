Juve, Allegri se ne va ma non da solo: torto impensabile alla Vecchia Signora | Il tecnico porta con sé il top player

L’addio del tecnico livornese causerà anche quello di un perno fondamentale della Vecchia Signora, pronto a seguire il mister nel nuovo club.

Con la stagione attuale che si avvicina imperterrita alla sua conclusione, la Juventus ha già iniziato a proiettare i suoi pensieri al futuro. I temi da trattare ai piani alti della Continassa sono parecchi, ma in particolar modo ce n’è uno che trova molto più spazio rispetto agli altri, ed è quello riguardante la panchina di Max Allegri.

La posizione del tecnico livornese è sempre più in bilico, e nelle ultime ore le sue chance di rimanere sotto la Mole sembrano essersi ridotte al lumicino. I tifosi non lo vogliono più, e anche la società sembra essere decisa ad apportare un netto cambio di guida tecnica. Allo stesso tempo poi anche l’allenatore sembra stufo di ricevere continue critiche, e per questo non dispererebbe in caso di cacciata dalla Vecchia Signora.

Il mister infatti in caso di separazione dai bianconeri si renderebbe subito disponibile ad una nuova esperienza, per mettere in mostra il suo valore. In questo senso però c’è una brutta notizia per la Juve. Allegri non appena approderà nella sua squadra del futuro, proverà ad accaparrarsi un top player juventino, andando a compiere un torto enorme nei confronti del suo ex club.

Ecco chi parte con Allegri

C’è un calciatore che sotto la guida dell’allenatore toscano si è evoluto tanto, mettendo a referto le migliori annate della sua carriera. Stiamo parlando ovviamente di Adrien Rabiot, il quale spesso e volentieri ha elogiato il mister bianconero per avergli fatto compiere il salto di qualità.

E’ proprio per questo motivo che qualora Allegri dovesse lasciare realmente la Juventus, anche il centrocampista francese potrebbe fare lo stesso. Il contratto dell’ex PSG scade a giugno, e i discorsi riguardanti il suo rinnovo sembrano essersi arenati, anche per il possibile addio dell’attuale tecnico bianconero.

Rabiot ancora con Allegri?

Per Max si sta parlando tanto di un possibile futuro in Premier League, in particolar modo al Manchester United, che a giugno dovrebbe separarsi da Erik ten Hag e di conseguenza dovrà prendere un nuovo allenatore.

Nel caso in cui il mister nato a Livorno approdasse davvero ad Old Trafford, proprio Adrien Rabiot si appresterebbe a seguirlo. Il calciatore, già in passato vicino ai Red Devils, è pronto a firmare a parametro zero