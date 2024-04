Juve, insieme ad Allegri saluta un altro big: la società boccia anche lui | È durato solo un anno

Oltre al tecnico livornese anche un grande nome della rosa lascerà Torino a fine stagione dopo la netta recente estromissione.

Quando manca sempre meno ormai alla fine della stagione, continuano ad aumentare vistosamente le voci riguardanti l’addio di Max Allegri alla Juventus. Il tecnico livornese è finito in balia delle critiche in questa seconda parte di campionato per non essere riuscito a tenere il passo di una devastante Inter, e per questo motivo il suo esonero a giugno pare cosa fatta.

Secondo le recenti voci infatti la società bianconera, con in prima linea il ds Cristiano Giuntoli, vuole cominciare un nuovo progetto con un altro allenatore alla guida (si parla tanto di Thiago Motta), dando così il benservito al mister attuale nonostante sia legato alla Vecchia Signora da un altro anno di contratto.

A quanto pare però Allegri non sarà l’unico grande nome a lasciare Torino in estate. Oltre a lui infatti un calciatore di rilievo ha ricevuto una bocciatura quasi totale, che lo farà andare via dalla Continassa dopo le tante aspettative che c’erano state sul suo conto quando era arrivato, e che invece hanno deluso i tifosi e soprattutto il club.

Decisioni drastiche in casa juventina

Oltre alle note probabilità di addio di Max Allegri, anche un calciatore è con le valigie in mano. Stiamo parlando di Carlos Alcaraz, centrocampista argentino arrivato a gennaio con il compito di dare freschezza e maggiori scelte anche dal punto di vista numerico al tecnico bianconero, e che si è rivelato in questi mesi un elemento di cui non si è capito molto.

Diciamo quasi perché è pur vero che l’allenatore lo ha utilizzato con il contagocce, ma fatto sta che quando chiamato in causa il 21enne non ha mai impressionato nessuno, sembrando più che altro un oggetto misterioso. Per questa ragione dunque la sua partenza dalla Mole a fine campionato pare sempre più sicura.

Nessun riscatto per il giovane argentino

La Juventus ha prelevato il classe 2002 a gennaio dal Southampton, prendendolo in prestito a 4 milioni di euro con diritto di riscatto fissato però a quasi 50. Una somma molto alta, soprattutto se si considera che come detto le sue prestazioni non sono state granché positive.

A giugno la Juventus non lo riscatterà, quantomeno a queste cifre, e Alcaraz si appresta a tornare in Inghilterra. Quindi il primo colpo targato Giuntoli rischia di risultare un flop totale.