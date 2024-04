Futuro Allegri, arriva il sospirato annuncio: ”Toglierà il disturbo” | Avventura bianconera al capolinea per il tecnico

Dichiarazioni da non credere sul tecnico livornese, pronto a lasciare la Vecchia Signora per la seconda volta, nonostante abbia ancora un anno di contratto.

La stagione sta a poco a poco volgendo al termine, e adesso i tifosi e le società, soprattutto quelli dei club che non hanno molto da dire nelle ultime uscite, cominciano a dare uno sguardo anche al futuro. Tra queste c’è sicuramente la Juventus, che ha ormai messo in cassaforte la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e vorrà provare a vincere la Coppa Italia.

La Vecchia Signora infatti sta già cominciando a ragionare parecchio sui vari temi, ma tra questi ce n’è uno che obbliga una risoluzione quanto prima. La questione legata alla panchina infatti deve avere dei risvolti immediati, visto che la posizione di Max Allegri, al netto di un contratto che lo lega alla società bianconera fino al giugno del 2025, è davvero in bilico.

Nelle ultime ore però qualcosa in questo senso sembra essersi mosso. Delle affermazioni importanti riguardanti il futuro dell’ex allenatore di Cagliari e Milan sono state fatte apertamente, e hanno rivelato che in estate il mister ”Toglierà il disturbo”, terminando così la sua esperienza sulla panchina juventina.

Le parole sull’allenatore bianconero

Nei giorni scorsi il noto giornalista Ivan Zazzaroni nel suo editoriale su ”Il Corriere dello Sport” ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, prevedendone un addio alla Juve al termine della stagione attuale.

”Altre 8 partite, forse 9 se andrà in finale di Coppa Italia, e poi Allegri toglierà il disturbo per la felicità di molti juventini e di quattro o cinque zelanti opinionisti che dovranno sforzarsi parecchio per individuare un bersaglio altrettanto grosso e paziente”. Queste le parole di Zazzaroni, in questo modo ha fatto capire che l’allenatore lascerà Torino, schierandosi anche dalla sua parte e contro tutti coloro che lo hanno spesso criticato negli ultimi anni.

Allegri se ne va dalla Juve?

Al momento non sappiamo se le affermazioni di Ivan Zazzaroni sul futuro di Allegri siano state dettate da qualcosa che lui sa per certo, e che ancora non è stato svelato.

Fatto sta che è al momento ogni opzione sembra essere quella giusta, dalla permanenza all’addio. Probabilmente solo una volta che si sarà conclusa la stagione potremmo saperne di più sul tecnico livornese e sulla panchina bianconera.