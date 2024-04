Continueremo insieme a lungo: Juventus, annunciato così il rinnovo di contratto | La reazione dello spogliatoio

Tutto fatto per il prolungamento del grande perno bianconero, che giocherà ancora per diversi anni con la maglia della Vecchia Signora, rendendo così felice il tecnico e tutto l’ambiente.

La Juventus dopo il pareggio nel derby della Mole, ma soprattutto dopo i risultati delle rivali, ha consolidato in maniera quasi definitiva ormai un piazzamento valevole la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Considerando che anche il quinto posto ormai è utile al suo approdo, le cose sembrano fatte per la Vecchia Signora, con il ritorno nell’Europa che conta che pare essersi compiuto.

Per questo motivo dunque la società bianconera dovrà mettere insieme una squadra di grande livello per la prossima stagione, dove serviranno diversi nuovi innesti da inserire nell’organico attuale. Per giocare su tre fronti è necessaria una rosa molto lunga, senza considerare poi che nell’estate del 2025 la squadra torinese prenderà parte anche al nuovo Mondiale per Club, diventato ormai una competizione lunga e di grande importanza.

Anche per questa ragione è fondamentale per la società cercare di blindare gli altri elementi facenti parte della Juventus attuale, specialmente quelli che hanno situazioni contrattuali particolari. E’ proprio sul fronte dei prolungamenti che nelle scorse ore il club torinese ha annunciato ufficialmente un grande rinnovo, che ha portato grande gioia dalle parti della Continassa sia per la squadra che per il tecnico, il quale può continuare a contare su un elemento di grande spessore.

Firma arrivata e nota ufficiale

Nelle scorse ore la Juventus ha annunciato ufficialmente sui propri canali il rinnovo del contratto di Arianna Caruso, centrocampista di 24 anni della Juventus Woman e della nazionale azzurra femminile.

La giovane ha firmato fino al 30 giugno del 2026, apprestandosi così a diventare sempre di più una leggenda delle bianconere. La classe 1999 si è detta entusiasta di poter continuare ancora a vestire la maglia della Vecchia Signora e proseguire in un grande percorso di crescita e non solo.

La Caruso è storia bianconera

Dopo aver mosso i primi passi nella Res Roma, nel 2017 la ragazza si è trasferita in bianconero non ancora maggiorenne. Da quel momento in poi la Caruso è rimasta solo nella Vecchia Signora, diventando una colonna del club.

La 24enne ha collezionato più di 200 presenze in maglia juventina, e con il prolungamento del suo contratto questa storia continuerà ancora, facendola entrare sempre di più nella leggenda.