‘Finalmente ce l’abbiamo fatta’: Juventus, stavolta è ufficiale | In arrivo un colpo da Scudetto

Grande gioia in casa bianconera, con la notizia che candida in maniera automatica la Vecchia Signora come pretendente numero uno al tricolore nella prossima stagione.

La stagione vissuta dalla Juventus ha preso negli ultimi mesi una piega inaspettata. La squadra di Max Allegri infatti è reduce da un periodo nerissimo, che l’ha vista ottenere dei pessimi risultati in campionato, tanto che ad un certo punto si è cominciato a parlare del rischio di non ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Nella prima parte però la Vecchia Signora è sembrata addirittura essere in grado di competere per lo scudetto. I bianconeri infatti erano gli unici a tenere il passo dell’Inter, e tutto l’ambiente juventino ha sperato in un clamoroso successo a fine anno. Tuttavia dopo la sconfitta nello scontro diretto di febbraio la situazione è precipitata, e il sogno tricolore è completamente svanito per le Zebre.

Ma la società sa bene che questo deve essere l’obiettivo che la Juve deve avere ogni anno, e proprio in vista del prossimo ha intenzione di assemblare una rosa ancora più competitiva, e che possa tenere il passo delle avversarie fino alla fine. Proprio in questo senso nelle scorse ore è arrivato un annuncio clamoroso, che ha dato un’incredibile ufficialità. Un grande colpo in casa bianconera è stato sparato ufficialmente, per la gioia dei tifosi, che adesso possono sognare in grande.

Notizia importantissima in casa Juve

Nei giorni scorsi la Juventus ha ufficialmente completato l’operazione di aumento di capitale, reimmettendo nelle casse bianconere quasi 200 milioni di euro.

Un passo importante per la squadra torinese, che in questo modo potrà guardare al futuro con maggiore felicità. I soldi in questione infatti sono fondamentali per poter vivere una situazione più serena e guardare al futuro con molto più entusiasmo.

Arrivano grandi innesti sul mercato?

Con questo gran bottino dunque il club bianconero può optare a fare una campagna acquisti di tutto rispetto, che possa andare a rafforzare di parecchio la rosa, e che allo stesso tempo non obblighi a dover cedere i migliori elementi dell’organico attuale, cosa di cui si era parlato parecchio in passato.

Solo i prossimi mesi ci diranno come intenderà operare la Vecchia Signora, e se ci saranno davvero dei grandi colpi. I tifosi però nel frattempo già pregustano l’arrivo di grandi nomi alla Continassa.