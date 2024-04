Il mio sogno è la Juventus: messaggio d’amore lanciato ai bianconeri | Obiettivo della vita a un passo da lui

Le parole del calciatore hanno fatto impazzire tutto l’ambiente bianconero, che adesso si prepara ad accoglierlo in rosa in vista del prossimo anno.

Sono giorni importanti ai piani alti della Continassa, dove la dirigenza juventina ha cominciato a porre le basi per il futuro. Nella prossima stagione infatti la Juventus, salvo clamorose sorprese, tornerà a giocare la Champions League, ma soprattutto vorrà essere nuovamente competitiva, sia in Europa che in patria, dove il sogno di vincere lo scudetto infranto quest’anno si vuole provare a realizzarlo quanto prima.

Ecco perché quindi la società si sta già muovendo sul mercato, e ha cominciato dunque a mettere sul taccuino i principali obiettivi. Per alcuni di questi il grosso in realtà sembra stato fatto, vedi Felipe Anderson, che secondo tutti ha trovato l’accordo con la Vecchia Signora per un trasferimento a Torino a parametro zero. Allo stesso modo però ci sono molti altri profili corteggiati dal club torinese.

Uno di questi però ha invertito i ruoli, iniziando lui a lanciare dei chiari segnali nei confronti della società torinese. Il giocatore in questione infatti con le recenti dichiarazioni si è reso protagonista di un vero e proprio messaggio d’amore verso la Juventus, che adesso deve solo capire quando potrà essere il momento giusto per prenderlo .

Chiari segnali del calciatore alla Vecchia Signora

Di recente Riccardo Turicchia, giovane terzino classe 2003 che al momento milita nella Next Gen bianconera, ha rilasciato una lunga intervista sul canale ufficiale Twitch della Juventus. Gli argomenti trattati dal ragazzo sono stati tanti, e in particolare si è soffermato sui suoi sogni.

Quando al 21enne è stato chiesto quali fossero questi, ha risposto: ”Esordire con la Juve, visto che sono juventino, e poi vincere un mondiale”. Dichiarazioni che dunque sembrano un evidente messaggio d’amore nei confronti della Vecchia Signora.

Un altro gioiello per la Juve?

Negli ultimi anni la Juventus sta pescando spesso e volentieri dalla propria seconda squadra, con ottimi risultati. I vari Huijsen, Yldiz, Soulé, Iling Jr, Barrenechea e via dicendo sono solo alcuni degli esempi, e questo lavoro di valorizzazione dei propri giovani sta proseguendo nel tempo.

Chissà dunque se il prossimo a fare il grande salto e diventare il nuovo gioiellino bianconero possa essere proprio Turicchia. I tifosi non vedono l’ora di ammirarlo all’opera, e lui invece vuole esordire in prima squadra il prima possibile.