Ranking UEFA, ufficiale: l’Italia si assicura il primo posto 2023/24

Mentre il quadro delle finaliste di Champions, Europa League e Conference League va via via completandosi, gli occhi dei tifosi sono puntati anche sui vari ranking UEFA. La graduatoria, come riportato da calcioefinanza.it, conferma che l’Italia è al primo posto.

Il pareggio della Fiorentina sul campo del Club Brugge, l’Italia non potrà più essere scavalcata dalla Germania in questa stagione. L’Italia ha, quindi, la garanzia di chiudere al primo posto a livello di performance stagionali nelle coppe. Di seguito il ranking 2023/24 aggiornato:

Italia – 20,142 punti (posto extra in Champions)

Germania – 19,071 punti (posto extra in Champions)

Inghilterra – 17,735 punti

Francia – 16,250 punti

Spagna – 15,812 punti