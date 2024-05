FIFA, i calciatori non ci stanno: stop al nuovo Mondiale per Club o faremo causa

La FIFA si trova ad affrontare una sfida significativa nell’organizzazione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, previsto per la prima volta negli Stati Uniti nel 2025. Il sindacato internazionale dei calciatori, Fifpro, e l’organizzazione World Leagues hanno minacciato azioni legali contro la FIFA se i piani per il torneo proseguiranno senza modifiche.

Il nuovo formato, programmato per giugno 2025, coinvolgerà 12 formazioni europee, tra cui Inter e Juventus. Fifpro e World Leagues hanno richiesto una riprogrammazione del torneo e, secondo quanto riportato dal quotidiano The Times, hanno inviato una lettera congiunta alla FIFA. In questa lettera, le due organizzazioni dichiarano di aver consultato esperti legali e di essere pronte a intraprendere azioni legali contro la FIFA.

Motivi della contestazione

Calendario Sovraffollato: Il nuovo calendario della FIFA è giudicato troppo saturo, causando danni economici alle leghe nazionali e un rischio significativo di infortuni per i giocatori.

Decisioni Unilaterali: La FIFA è accusata di prendere decisioni a vantaggio dei propri interessi commerciali, ignorando le esigenze delle leghe domestiche e dei giocatori.

Competizione Troppo Vicina alla Champions League: La nuova competizione inizierà solo due settimane dopo la finale di Champions League, lasciando poco tempo di riposo ai giocatori.

Richieste di Fifpro e World Leagues

Riprogrammazione del Mondiale per Club: Chiedono che il torneo sia riprogrammato per evitare sovrapposizioni con altri impegni.

Eliminazione della Coppa Intercontinentale: Vogliono che il vecchio Mondiale per Club, ribattezzato Coppa Intercontinentale, venga eliminato.

Riapertura delle Discussioni sul Calendario Internazionale: Sollecitano la FIFA a discutere in modo formale con tutte le parti interessate.

Minacce Legali

Nella lettera indirizzata al presidente della FIFA Gianni Infantino, si afferma:

«Se la FIFA rifiuterà di impegnarsi formalmente a risolvere le questioni al suo prossimo consiglio, saremo costretti a consigliare ai nostri membri le opzioni disponibili per loro, sia individualmente che collettivamente, per tutelare proattivamente i loro interessi. Queste opzioni includono azioni legali contro la FIFA, su cui abbiamo ora commissionato consulenza legale esterna».

Risposta della FIFA

La FIFA deve ancora rispondere ufficialmente a queste accuse e richieste. Intanto, deve ancora assicurarsi un partner televisivo per la nuova competizione, nonostante indiscrezioni suggeriscano che Apple potrebbe acquisire i diritti tv globali. Tuttavia, la cifra offerta sarebbe ben inferiore ai 4 miliardi di dollari stimati inizialmente dalla FIFA.

Il prossimo consiglio della FIFA, previsto a Bangkok, sarà cruciale per determinare il futuro del Mondiale per Club e per evitare un potenziale scontro legale con Fifpro e World Leagues.