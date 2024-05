Il Gazzettino: “Venezia a Palermo per sognare”

L’edizione odierna de “Il Gazzettino” si sofferma sul Venezia che oggi giocherà a Palermo.

Archiviata la delusione per la promozione diretta sfumata a La Spezia, il Venezia torna in campo questa sera alle 20.30 per la gara d’andata della semifinale playoff con il Palermo. In Sicilia gli arancioneroverdi troveranno 34mila tifosi contro e una squadra che ha cambiato pelle dopo il cambio che ha portato in panchina Michele Mignani al posto di Eugenio Corini.

Ma il tecnico Paolo Vanoli ha ricaricato la squadra sapendo che ora si apre una seconda possibilità nella quale alla formazione lagunare basterà chiudere in pareggio la

doppia sfida per avere accesso alla finale promozione con la vincente della sfida fra Catanzaro e Cremonese. Ma il Venezia riparte anche consapevole della solidità dell’organico che ha giocato un intero campionato di vertice e che ora affronta i playoff da una posizione di vantaggio.