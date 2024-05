Giocatore curato per dipendenza da gas esilarante: trovato di tutto in casa sua

Un calciatore della Premier League, il cui nome non è stato rivelato ma che ha giocato per la nazionale inglese Under 21, è stato soccorso dai servizi di emergenza dopo essere stato trovato in condizioni preoccupanti a causa dell’inalazione di gas esilarante (protossido d’azoto), noto come “crack hippy”. Nell’appartamento sono state scoperte numerose bombolette di gas, segno della sua dipendenza dalla sostanza.

I paramedici intervenuti nell’appartamento del giocatore hanno trovato bombolette disseminate ovunque e involucri contenenti protossido d’azoto, che il calciatore inalava utilizzando palloncini colorati. Il giocatore era già in riabilitazione per cercare di liberarsi da questa dipendenza, ma evidentemente non è riuscito a resistere alla tentazione. È stata una telefonata dei familiari, preoccupati per la sua salute, a interrompere il circolo vizioso e a permettere ai servizi di emergenza di intervenire tempestivamente. Le bombolette disseminate nell’appartamento erano una chiara testimonianza della sua difficile condizione psico-fisica, con la dipendenza che stava mettendo a rischio la sua carriera.