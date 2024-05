Corriere dello Sport: “Mignani conferma Marconi? Le probabili formazioni di Palermo-Venezia”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle probabili formazioni del match tra Palermo e Venezia in programma questa sera.

Le probabili formazioni di Palermo-Venezia secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Mignani sostiene di non aver rivisto lo 0-3 al Barbera di due mesi fa, ma certamente avrà studiato con attenzione il Venezia. Il tecnico genovese sembra voler apportare nuove modifiche, ragionando nell’ottica della doppia sfida e della necessità di non concedere troppa iniziativa ai rivali. Probabile dunque l’inserimento di Gomes al posto di Insigne: in pratica un ispessimento del centrocampo lasciando davanti la coppia Brunori-Soleri. E con l’idea di cambiare in corso a seconda dell’autonomia che i suoi dimostreranno di avere. Nedelcearu torna disponibile ma è un destro e verrà schierato in quella posizione nel trio arretrato (esce Graves), mentre al posto dell’infortunato Ceccaroni sarà confermato Marconi, mancino naturale rilanciato dalla prova di venerdì.

Ecco le probabili formazioni per il match tra Palermo e Venezia

Palermo (3-5-2):

Portiere: Desplanches

Difensori: Nedelcearu (18), Lucioni (5), Marconi (15)

Centrocampisti: Diakité (23), Gomes (4), Ranocchia (14), Segre (8), Lund (3)

Attaccanti: Brunori (9), Soleri (27)

Allenatore: Mignani

A disposizione: 22 Pigliacelli, 2 Graves, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 6 Stulac, 20 Vasic, 53 Henderson, 7 Mancuso, 10 Di Mariano, 11 Insigne, 17 Di Francesco, 70 Traorè.

Indisponibili: Coulibaly, Ceccaroni. Squalificati: -. Diffidati: Desplanches, Lund.

Ultime: Gomes rinforza il centrocampo. Fuori Insigne. In difesa Ceccaroni ko, rientra Nedelcearu ma potrebbe uscire Graves con conferma di Marconi.

Venezia (3-5-2):

Portiere: Joronen (1)

Difensori: Sverko (33), Svoboda (30), Idzes (4)

Centrocampisti: Zampano (7), Busio (6), Tessmann (8), Andersen (38), Candela (27)

Attaccanti: Pohjanpalo (20), Gytkjaer (9).

Allenatore: Vanoli

A disposizione: 23 Grandi, 12 Bertinato, 13 Modolo, 31 Ullmann, 25 Dembélé, 18 Jajalo, 24 Lella, 19 Bjarkason, 10 Pierini, 99 Olivieri, 21 Cheryshev. Ind.: –. Squalificati: Altare, Ellertsson. Diffidati: –. Ultime: Solo Ellertsson e Altare assenti per squalifica, in attacco è favorito Gytkjaer.