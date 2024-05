La Nuova Venezia: “Venezia a Palermo, nessun residente in provincia potrà assistere alla partita”

L’edizione odierna de “La Nuova Venezia” si sofferma sulla trasferta dei tifosi lagunari.

La decisione era nell’aria fin da sabato, ieri sono arrivate le limitazioni per i tifosi del Venezia, compreso il poco tempo a disposizione (le 19 di ieri sera) per acquistare i biglietti a chi aveva i requisiti. Ieri, infatti, il prefetto di Palermo ha firmato il provvedimento con cui si vietava la vendita dei tagliandi per la partita di questa sera al Barbera ai residenti in provincia di Venezia, immediatamente recepito e accolto dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Nel primo pomeriggio il Venezia ha comunicato l’apertura della vendita dei biglietti con la specifica che la vendita dei tagliandi per il settore ospiti era riservata ai soli titolari di Supporters Card Venezia FC non residenti nella provincia di Venezia e nella regione Sicilia. Due tifosi con la Supporters Card Venezia Fc, residenti invece nelle provice di Treviso o di Padova ha potuto acquistare il biglietto al costo di 25,50 euro.

Adesso si aspetta di conoscere quali saranno le limitazioni imposte ai tifosi del Palermo che vorranno venire venerdì sera al Penzo e che saranno comunicate dopo la gara d’andata del Barbera. : in base al programma del Venezia la vendita dovrebbe aprirsi soltanto mercoledì 22 maggio per chiudersi alle ore 19 di giovedì 23 maggio. A inizio aprile, anche per la trasferta di Ascoli, le autorità competenti avevano vietato la vendita dei tagliandi ai tifosi residenti nella provincia di Venezia e allo stadio Del Duca si presentarono 12 sostenitori arancioneroverdi.

Un provvedimento limitativo era stato imposto anche ai tifosi della Sampdoria che volevano andare a Palermo in occasione del turno preliminare: in quel caso venne adottata la misura della vendita dei biglietti ai residenti nella regione Liguria solo per il settore ospiti e sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società blucerciata. Prosegue intanto la prevendita dei biglietti per la partita di ritorno al Penzo, in programma venerdì sera: ieri si è chiusa la fase 2 destinata ai possessori della Supporters Card, da oggi al 15 inizia la vendita libera.